İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu: Başkan İmamoğlu, seni 2024 yılında göndereceğiz

İBB Meclisi Kasım ayı altıncı oturumu yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasına istinaden, "Sayın başkan burada aslında meclise konuşmaya değil, altılı masaya konuşmaya gelmiş. Burası İBB Meclis salonu, başkan buraya bir kaçış konuşması yapmak için gelmiş. Ben de diyorum ki, sayın başkan kaçma. 2024 yılında biz seni göndereceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısının altıncı oturumu, Ekrem İmamoğlu Başkanlığı'nda Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 İBB bütçe planının sunumunu gerçekleştirdi.

"BAŞKAN ALTILI MASAYA 'BEN BURADAYIM' DEMEK İÇİN GELMİŞ"

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