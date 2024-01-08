AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar'da Esnafları Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ismi açıklanan Murat Kurum, Üsküdar'da Tarihi Balıkçılar Çarşısı'nı ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kurum'un yanına yaklaşan bir vatandaş, İBB tarafından işten çıkarıldığını belirtmesi üzerine Kurum, "İşten çıkarılan arkadaşları geri alacağız, ve onların yaptığı gibi haksız yere hiç bi arkadaşımızı da işten atmayacağız. Hiçbir arkadaşımızı işten atmayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel