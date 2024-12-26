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İBB, 6 Kreşin Açılışını Gerçekleştirdi

İBB, 6 Kreşin Açılışını Gerçekleştirdi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan 6 kreşin açılışı Esenler'de yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekerek, çocukların geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanması gerektiğini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapımı tamamlanan 6 kreşin toplu açılışı gerçekleştirildi.

Esenler'de düzenlenen programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocukların geleceğe güçlü hazırlanmasını istediklerini söyledi.

Okul öncesi eğitimin önemini vurgulayan İmamoğlu, "Eğer biz rekabet edeceksek, dünyada güçlü bir devlet, bir millet olma karakterini elde edeceksek, inanın ve gerçek odur ki mega proje, çocuklarımızın her birisine kreşte eğitim vermektir. Bunun başka bir yolu yok." ifadelerini kullandı.

Eğitim altyapısının, toplumları dayanıklı, kurumları ve devleti güçlü hale getirdiğini belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Açık zihinli, fikriyle, vicdanıyla, adalet duygusuyla, evrensel değerleriyle milli değerlerine harman yapabilen bir toplumun varoluşu, aynı zamanda barışın teminatı, aynı zamanda iyi yönetimin teminatıdır. Bu sayede, biz bu emeğimizi, katkıyı ortaya koyarken inanın tek gayretimiz, İstanbul üzerinden bütün Türkiye'ye bu geleneği ve bu güçlü hamleyi, adımı hissettirmektir."

Konuşmanın ardından İmamoğlu ve beraberindekiler, Esenler, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Pendik ve Sancaktepe'de yapılan 6 kreşin toplu açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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