İbb, 23 Haziran'da 'Demokrasi Şenliği' Düzenleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Haziran 2019 seçimlerinin yıl dönümünü ' Demokrasi Şenliği' ile kutlayacak. İETT, Yenikapı'daki etkinlik alanında düzenlenecek şenliğe ulaşım için Yenikapı'ya ek seferler düzenleyecek. Yenikapı metrosundan etkinlik alanına ücretsiz ring seferleri yapılacak.

İBB, 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerinin 3. yıl dönümünde, Yenikapı'daki etkinlik alanında ' Demokrasi Şenliği' düzenleyecek. 23 Haziran Perşembe günü saat 14: 00'te kapıların açılacağı tören alanı renkli anlara sahne olacak. Gün boyunca açık alanda DJ performansı, kortej grubu, jonglör ve pandomim gösterileri yapılacak.

İstanbullular mandala, tuval boyama, rüzgar gülü yapımı atölyelerine katılacak. İBB'nin tüm iştirak ve birimleri şenlikte yer alacak. Şehir Hatları'nın ürettiği milli ve yerli deniz taksiler, alanda meraklılarını bekleyecek. İETT tarafından alınan yeni yerli metrobüs araçları ile tarihi Kadıköy-Moda nostaljik tramvayı da alanda olacak. Diğer yandan itfaiye eğitim aracı, son teknoloji temizlik araçları ve şehre hizmet veren çeşitli araçlar da tören alanında görülebilecek.

3D YAZICIYLA GÜN BOYU CANLI ÜRETİM

İBB iştiraklerinden İSTON, teknolojide devrim yaratan 3D yazıcısıyla alanda gün boyu canlı üretim yapacak. BİMTAŞ iştiraki de ziyaretçilere Göbeklitepe, Yerebatan Sarnıcı, Rumelihisarı gibi alanlara sanal gerçeklik ile gezi imkanı sunacak. Spor İstanbul ise uzman eğitilmenler eşliğinde çeşitli spor aktiviteleri ile güne renk katacak. Ağaç A.Ş. Bahçe Marketi, BELTUR karavanı, Halk Ekmek büfesi, Hamidiye su stantlarından alım yapabilmek mümkün olacak.

Yenikapı etkinlik alanında DJ Ersin, Evdeki Saat ve Mavi Gri grupları sahne alacak. Ardından sahneye Reynmen ve BEGE çıkacak. Şenlik, İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullulara seslenişin ardından Ediz konseriyle devam edecek.

YENİKAPI'YA EK SEFERLER DÜZENLENECEK

İETT, tüm İstanbulluların davetli olduğu Demokrasi Şenliği'ne ulaşım için Yenikapı'ya ek seferler düzenleyecek. Metro ile alana gelmek isteyenler için de Yenikapı metrosundan etkinlik alanına ücretsiz ring seferleri yapılacak.

ANKA / Güncel