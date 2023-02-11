İBB 2 FERİBOTU HATAY'A GÖNDERDİ Güncel Haberler İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplam 2 bin 400 yolcu kapasiteli Orhangazi ve Osmangazi isimli 2 feribotu, konaklama ve gerekli görüldüğü hallerde tahliyede kullanılmak üzere İskenderun'a gönderildi. İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplam 2 bin 400 yolcu kapasiteli Orhangazi ve Osmangazi isimli 2 feribotu, konaklama ve gerekli görüldüğü hallerde tahliyede kullanılmak üzere İskenderun'a gönderildi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş gemileri Yenikapı İDO iskelesinden uğurladı. Çağlar, "Bir günde hazırladığımız iki gemimizi sefere çıkarıyoruz. Bir gemi yaşam merkezi, biri de bölgenin tüm transferler işleri için destek olacak. Tüm bu faaliyetlerimizi AFAD'ın koordinasyonu ile yapıyoruz. AFAD'ın yönlendirmesiyle biz Hatay'la ilişkilendirildik tüm teknik kapasitemizi Hatay'a yönlendirdik. Gerek İBB'nin kendi kaynakları gerekse aldığımız tüm yardımlar ki tüm bağışçılara teşekkür ederiz. Şu anda Bin 200 kişilik gece gündüz yatıp kalkacak, kreş alanından kütüphaneye kadar dizayn ettiğimiz sağlık ünitelerinden, eczanesine kadar teçhiz ettik. Yüzlerce personelin görev yapacağı alan oluşturduk, afet bölgesinde ihtiyaç olduğu sürece kalacak" dedi. Sinem Dedetaş ise, "Kış şartlarında yağmurdan, kardan depremzedeleri koruyabilmek için elimizdeki aracı dönüştürerek alternatif yapmaya çalıştık" diye konuştu. İki feribot Hatay İskenderun'a doğru yola çıktı. Görüntü dökümü: ----------------------- -Gemiden detaylar -Geminin içinden detaylar -Röportajlar -Genel görüntü ve detaylar Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Büyükşehir Belediyesi İskenderun Orhangazi Güncel Haberler

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