İBB, 2.500 Yeni Taksi Plakası İhalesinin İlk Etabını Gerçekleştirdi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında düzenlediği ihalede 150 taksi plakası için 9'unu satışa çıkardı. İhaleye 30 istekli katıldı ve en yüksek plaka tam 4 milyon 852 bin liraya satıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında ihaleye çıkardığı 150 plakadan 9'unun satışını gerçekleştirdi.

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde "29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 150 taksi plakası" için gerçekleştirilen ihalede, 30 istekli kapalı teklif sundu.

Evrak kontrolünün ardından 14 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi.

İhalede, 9 plaka, 4 milyon 501 bin ile 4 milyon 852 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıldı.

En yüksek bedelle satılan plaka "34 TUA 001" oldu.

Eksik ya da geçersiz evrak nedeniyle ihale dışı bırakılan bir istekli, duruma tepki gösterdi.

Evrakının eksik olmadığını savunan istekliye, encümen üyeleri "yanlış belge sunduğu" yönünde açıklama yaptı. Salonda kısa süreli gerginlik yaşanırken, ihale komisyonu, süreci sürdürerek açık artırmaya devam etti.

Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı olacak yeni taksiler, İstanbulluların oylarıyla belirlenen özel tasarımlarıyla hizmet verecek.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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