İBB, 150 Taksi Plakası İçin İhale Duyurusunu Yineledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mahkeme kararı doğrultusunda şartları değiştirilerek "29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 150 taksi" için 12 Haziran'da yeniden ihaleye çıkılacağını duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamada, uygulama bazlı taksi taşımacılığı yapacak 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında 150 taksi plakası için ihaleye çıkılacağı belirtildi.

İBB Meclisinde 17 Nisan'a alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilecek ihale kapsamında her bir plakanın, 29 yıl süreyle ruhsat verilmesi suretiyle gerçek kişilere işletme hakkı tanınacağı aktarılan açıklamada, "İhale, 12 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00'da, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek. Son teklif verme tarihi ise 11 Haziran 2025 saat 12.00 olarak belirlendi. İhaleye kapalı teklif usulüyle katılım sağlanacak. İhaleye katılmak isteyenlerin, teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını Büyükşehir Belediye Encümeni'ne 'sıra numaralı alındı' belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekiyor. İBB, ihale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin lira ve KDV olarak belirledi. Geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 lira olacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ihaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen evrakları tamamlayarak başvurularını belirtilen süresi içinde teslim etmeleri gerektiği hatırlatılarak, "Başvuru yapacak kişilerin, İstanbul'da oturduğunu gösterir ikametgah belgesi, geçerli sürücü belgesi, adli sicil kaydı, geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz ve şartname satın alındığına dair makbuz gibi evrakları sunmaları gerekiyor. İhaleye yalnızca bireysel başvuru yapılabilecek ve her katılımcı yalnızca bir plaka hakkı alabilecek." denildi.

İBB, uygulama bazlı taksi taşımacılığı için daha önce 18 Şubat'ta ihale yapacağını duyurmuştu, ancak ihale mahkeme tarafından iptal edilmişti. Bunun üzerine 17 Nisan'da İBB Meclisinde, mahkeme kararı doğrultusunda ihale şartları yeniden düzenlenmişti.