İBB, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Töreni Düzenledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma töreni düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada milletin iradesinin üstünde hiçbir gücün olmayacağına inandıklarını ve görevlerini hukukun üstünlüğüyle yerine getireceklerini belirtti.