Üye Girişi
Haberler

İBB, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Töreni Düzenledi

Güncel Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri anma töreni düzenlendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada milletin iradesinin üstünde hiçbir gücün olmayacağına inandıklarını ve görevlerini hukukun üstünlüğüyle yerine getireceklerini belirtti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehitleri anma töreni düzenlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title