İBB, 100 metro aracı için sözleşme imzaladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı filosuna alınacak 100 metro aracı için sözleşme imza töreni düzenledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım konusunun İstanbullular için en önemli sorunlardan biri olduğunu belirtti ve raylı sistemlerin çözümü için yatırımların artırıldığını söyledi. İmamoğlu, 2025 yılına kadar 100 metro aracının hatta indirilme işleminin tamamlanacağını ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) alınacak 100 metro aracının sözleşme imza töreni gerçekleştirildi.

M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı filosuna alınması planlanan 100 metro aracı için Sarıyer Beyaz Köşk'te imza töreni düzenlendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım konusunun İstanbullular için en önemli sorunlardan biri olduğunu söyledi.

İBB'nin, bu sorunun çözümü için var olduğu günden beri mücadele içinde olduğunu dile getiren İmamoğlu, İstanbul için ulaşım konusunda birinci sırada çözüme kavuşturulması gereken sorunun raylı sistemler olduğuna işaret etti.

Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda yatırımlarımızı artıran ve hızlandıran bir yönetim olduk. 4 yıldır gerçekten ciddi bir yatırımı, kaynağı metrolarımıza aktardık. 2023 yılı yatırım harcamamızın yüzde 40'tan fazlasını raylı sistemlere ayırmış durumdayız. Yıllık metro üretme hızımız da gerçekten bir rekora doğru gidiyor. Rekor dediğimize bakmayın. Bunun bile İstanbul'a ne yazık ki yeterli olmayacağını düşünüyoruz."

Ekrem İmamoğlu, 2025 yılının haziran ayına kadar 100 metro aracının hatta indirilme işleminin tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar ile Bozankaya Grup kurucusu ve firma sahibi Murat Bozankaya sözleşmeyi imzaladı.