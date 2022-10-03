Ian Kasırgası'nın Küba'yı elektriksiz bırakması protestoları tetikledi

BUENOS Küba'nın batısında etkili olan Ian Kasırgası'nın Ada'nın tamamını elektriksiz bırakması yönetim karşıtı gösterilere neden oldu.

BUENOS Küba'nın batısında etkili olan Ian Kasırgası'nın Ada'nın tamamını elektriksiz bırakması yönetim karşıtı gösterilere neden oldu.

Küba'yı 27 Eylül'de karanlıkta bırakan kasırganın ardından elektrik hizmeti kademeli olarak yeniden verilmeye başlansa da başta başkent Havana olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen protestolar 4. gününde devam etti.

Uzun süre elektriksiz kalan halkın sokaklara dökülmesi ve 29 Eylül'de Ada'da internetin kesilmesi, komünist rejim karşıtlarının hükümeti, halkın protestolara katılmasını engellemek için interneti kestiği suçlamalarına sebep oldu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bazı göstericilerin yol kestiği, "Elektrik istiyoruz" ve "Özgürlük" şeklinde sloganlar attığı dikkati çekiyor.

Başka görüntülerde de hükümet yanlısı olduğu ileri sürülen grupların, göstericilere sopalarla saldırdığı anlar paylaşıldı. Muhalifler, bu kişilerin sivil giyimli güvenlik güçleri ve askerler olduğunu savunuyor.

Hükümet kanadının, gösteriler hakkında sessiz kalması, iddiaların gölgesinde olayların belirsizlik içinde kalmasına neden oluyor.