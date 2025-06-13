IAEA, İran Nükleer Tesislerine Yönelik Saldırıları Değerlendirdi

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IAEA, İran Nükleer Tesislerine Yönelik Saldırıları Değerlendirdi
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından İran'daki nükleer tesislerin güvenliği hakkında bilgi verdi. Buşehr Nükleer Santrali ve Fordow Tesisi'nin etkilenmediği bildirildi.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler'e bağlı nükleer enerji denetimi kurumu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından İran'daki nükleer tesislerle ilgili son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, İranlı yetkililerin Buşehr Nükleer Santrali'nin hedef alınmadığını ve Natanz tesisinde radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış gözlemlenmediğini bildirdiği ifade edildi.

IAEA Başkanı Rafael Grossi, ayrıca Fordow Uranyum Zenginleştirme Tesisi'nin de saldırılardan etkilenmediğini duyurdu. Grossi, İranlı makamlarla yapılan ek temasların ardından "Şu ana kadar Fordow Tesisi'nin etkilenmediğini teyit edebiliyoruz" dedi. Açıklama, IAEA'nın X hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

IAEA, bölgede artan gerilim ve saldırıların nükleer güvenlik açısından ciddi riskler barındırdığına işaret ederken, tesislerdeki gelişmeleri "yakından izlemeyi" sürdüreceğini vurguladı.

İran medyası, Natanz nükleer tesisinden saldırının ardından yükselen dumanların görüntülerini paylaştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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