Hz. Muhammed'in Aile Hayatı Mevlid-i Nebi Haftası'nda Anlatılacak

Antalya Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, bu yıl "Mevlid-i Nebi Haftası" kapsamında düzenlenecek etkinliklerle Hz. Muhammed'in örnek aile hayatının tanıtılacağını bildirdi.

Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin tanıtımı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Yalçınkaya, bu yıl ana temanın "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" olarak belirlendiğini söyledi.

Yalçınkaya, aile yapısına yönelik tehditlerin arttığı, boşanmaların hız kazandığı bir çağda, aileyi merhamet, fedakarlık ve muhabbet ocağı haline getirecek çözümlerin Hz. Peygamber'in örnek aile hayatında saklı olduğunu vurguladı.

Hafta boyunca, Hz. Peygamber'in aile hayatının tüm yönleriyle kamuoyuna sunulacağını aktaran Yalçınkaya, Antalya Müftülüğü ve 19 ilçe müftülüğünce etkinlikler düzenleneceğini belirtti.