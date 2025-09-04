Haberler

Hz. Muhammed'in Aile Hayatı Mevlid-i Nebi Haftası'nda Anlatılacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nda düzenlenecek etkinliklerde Hz. Muhammed'in örnek aile hayatının tanıtılacağını açıkladı. Ana tema 'Peygamberimiz ve Aile Ahlakı' olarak belirlendi.

Antalya Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, bu yıl "Mevlid-i Nebi Haftası" kapsamında düzenlenecek etkinliklerle Hz. Muhammed'in örnek aile hayatının tanıtılacağını bildirdi.

Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin tanıtımı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Yalçınkaya, bu yıl ana temanın "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" olarak belirlendiğini söyledi.

Yalçınkaya, aile yapısına yönelik tehditlerin arttığı, boşanmaların hız kazandığı bir çağda, aileyi merhamet, fedakarlık ve muhabbet ocağı haline getirecek çözümlerin Hz. Peygamber'in örnek aile hayatında saklı olduğunu vurguladı.

Hafta boyunca, Hz. Peygamber'in aile hayatının tüm yönleriyle kamuoyuna sunulacağını aktaran Yalçınkaya, Antalya Müftülüğü ve 19 ilçe müftülüğünce etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın kuzeninin boşandığı eşiyle evlendiği ortaya çıktı

Survivor'un yıldız ismi kuzeninin eski kocasıyla evlendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takım kaptanı listede yok! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu

Takım kaptanı listede yok! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.