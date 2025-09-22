Haberler

Hz. Muhammed'e Yönelik Nefret Söylemi Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Soğuk Savaş' isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve Hz. Muhammed'i hedef alan nefret söylemine ilişkin soruşturma başlattı. Program sunucusu ve konukları hakkında gözaltı kararı alındı.

"Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan programda Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve sosyal platformlarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma açtı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verdi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Galatasaray'dan üst üste 14. kez kazandı

Galatasaray'ın bu yaptığını Manchester City ve Barça bile yapamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Başına ödül koyduğu Şara ile röportaj yaptı

Nereden nereye! Başına ödül koyduğu Şara ile röportaj yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.