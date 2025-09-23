Haberler

Hz. Muhammed'e Yönelik Nefret Söylemi Gerekçesiyle İki Kişi Tutuklandı

Soğuk Savaş isimli sosyal medya programında Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı. Savcılığın başlattığı soruşturma devam ediyor.

"Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan programda Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve sosyal platformlarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz gözaltına alındı.

Savcılıkta ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerin "basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
500
