Hz. Muhammed'e Hakaret Eden Şahıs Tutuklandı

AVCILAR'da yapılan bir sokak röportajında, Hz. Muhammed'e hakaret eden Zülfikar Kadiroğlu, yakalanarak gözaltına alındı. Kadiroğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Zülfikar Kadiroğlu'nun "Vergi Kaçakçılığı" "Kötü Muamele" "Özel Belgede Sahtecilik" olmak üzere 3 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Avcılar'da bir iş yeri bulunan Zülfikar Kadiroğlu, sokak röportajında, kendisine yöneltilen bir soru üzerine Hz. Muhammed ile Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılaştırdı. Kullandığı ifadelerde Hz. Muhammed'e hakaret eden Zülfikar Kadiroğlu'nun yayınlanan röportajı, sosyal medyada büyük tepki topladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Vergi Kaçakçılığı" "Kötü Muamele" "Özel Belgede Sahtecilik" olmak üzere 3 adet suç kaydı bulunan Kadiroğlu'nu gözaltına aldı. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.