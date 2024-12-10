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Hz. Mevlana'nın Kişiliği Sosyolojik Açıdan Anlatıldı

Hz. Mevlana'nın Kişiliği Sosyolojik Açıdan Anlatıldı
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Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde düzenlenen 751. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri kapsamında, Prof. Dr. Hayri Erten Hz. Mevlana'nın sosyolojik açıdan kişiliğini anlatarak, insan ilişkilerinin önemine ve Mevlana'nın toplum üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri programı kapsamında Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Erten, Mevlana'yı sosyolojik açıdan anlattı.

Erten, Türbe Önü'nde düzenlenen "Sosyolojik Açıdan Hz. Mevlana'nın Kişiliği" sohbetinde, sosyolojinin bir arada yaşama bilimi olduğunu, insanın tek başına yaşamayacağını söyledi.

Bir arada yaşamanın insanın temel ihtiyaçlarından olduğunu, sosyolojinin de insanların birlikte yaşayabilmeleri için bazı kanunlar ortaya koyduğunu belirten Erten, şöyle devam etti:

"İşte Hazreti Mevlana hazretleri de bu veçhe ile insanlar arası ilişkiler üzerine, insan üzerine ve bu insanların bir araya gelerek oluşturmuş olduğu topluluklar veya toplumlar üzerine çeşitli mesajlar veriyor. Hatta öyle mesajlar veriyor ki adeta bugün bir sosyoloğun topluma bakarak sonuca ulaştığı bilgileri asırlar önce ortaya koymuş görünüyor. Dolayısıyla biz Hazreti Mevlana'nın iyi bir toplum gözlemcisi olduğunu, dolayısıyla bir sosyolog olduğunu ifade edebiliriz."

Erten konuşmasında, Mevlana'nın mesajlarının doğru okunması ve yorumlanması gerektiğine ayrıca dikkat çekti.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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