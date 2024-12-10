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Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü İçin Özel Sema Mukabelesi Düzenlendi

Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü İçin Özel Sema Mukabelesi Düzenlendi
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Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü özel sema mukabelesi, İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından icra edildi. Postnişin Mehmet Fatih Çıtlak, etkinliğin amacının manayı seyirciye ulaştırmak ve farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.

"Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Özel Sema Mukabelesi", Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından icra edilen "Mevlevi Mukabelesi", postnişin Mehmet Fatih Çıtlak ve sanat yönetmeni Yüce Gümüş tarafından sahneye taşındı.

Gösteri öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Çıtlak, sema ayini ve benzeri etkinliklerde, gösterinin ifade ettiği anlam ve manayı seyirciye ulaştırarak, farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını aktardı.

Çıtlak, sema gösterisini dinamik bir yapı ile sunmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Düzenlediğimiz sema mukabeleleri insanların büyük teveccühüne uğruyor. Bu Hazreti Mevlana'nın Şemsi Tebrizi ile olan söyleşisinin de bir bereketidir. Bu tür programlarda her sene, 'Artık yeni şeyler söylemek lazım cancağızım.' denir ama ne yazık ki yeni bir şey söylenmez. İzleyenlerin ilgisine mazhar olmamızın temel nedeni, bizim güzel olanı, yeni ve insanımızın anlayacağı üslupla yapıyor olmamızdır." dedi.

"Mevlevilik, Allah ve Resul'üne yaklaşmak için yaşanması gereken ahlakı ortaya koyar"

Semanın ilk çıktığı zamanlarda manayı yeni bir üslupla ortaya koyduğuna işaret eden Çıtlak, "400 sene evvelini hayal edin. Beyaz tennureli, entari giymiş alim insanların, 'Allah' diyerek döndüklerini ve insanların dikkatini çekerek, bu aşka davet ettiklerini düşünün. Biz burada bunu devam ettiriyoruz. Sema gösterimizi folklorik olarak değil, insanın kalbine dokunarak, semanın bir öğreti olduğunu idrake vesile olacak şekilde yapıyoruz." diye konuştu.

Fatih Çıtlak, Hz. Mevlana'nın temel öğretisinin "dinlemek" olduğunun altını çizerek, şunları aktardı:

"Bizim kendi bakışımızla iktifa etmememiz gerekmektedir. Allahutaala devamlı bir tecelli halindedir ve biz bunu ancak kalp kulağıyla anlayabiliriz. Sema bu anlama gelir ve 'işitmek' demektir. İşte nirengi noktasını bu hakikat oluşturmaktadır. Mevlevilik öğretisi elbette sema etmekten ibaret değildir. Mevlevilik, Allah ve Resul'üne yaklaşmak için yaşanması gereken ahlakı ortaya koyar. Tasavvuf alanındaki bütün yollar böyledir. Sema, her şeyin zaten Cenab-ı Hakk'a ait olduğunu bilerek bu dünyadan ayrılmayı sağlamaya çalışan öğretinin bir göstergesi ve yansımasıdır."

Yaklaşık bir saat süren gösteriye katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
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