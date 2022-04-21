Hz. Ali'nin şehit edilişinin 1361. yıl dönümü (1) - Haberler

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Hz. Ali'nin şehit edilişinin 1361. yıl dönümü (1)

AA - Güncel
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Irak'ta, Hz. Ali'nin şehit edilişinin 1361. Yılı anısına binlerce Şii Necef kentindeki Hz. Ali Türbesi'ne akın etti.

Irak'ta, Hz. Ali'nin şehit edilişinin 1361. Yılı anısına binlerce Şii Necef kentindeki Hz. Ali Türbesi'ne akın etti. Iraklı Şiiler tarafından ramazan ayının 19, 21 ve 23. günlerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ne de denk gelen gecede, çok sayıda Iraklı, toplu halde ibadet etti. Etkinliğe katılanlar, sabah namazını da burada eda etti.

AA / Güncel

Necef, Şehit, Irak, Şii, Güncel, Haberler

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