Huzurevindeki iki arkadaşın 'kayıp horoz ve tavuklar' davasında beraat kararı

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde oda arkadaşı İbrahim Kabak'ın (80) huzurevi bahçesinde beslediği 4 tavuk ve 1 horozu, başkasına verdiğini ileri sürülen Mehmet Akif Telli, hakkında 'Bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada beraat etti. 70 yaşından sonra tavuk çalmakla suçlandığını belirten Mehmet Akif Telli, "Kabak'ın kendi isteğiyle tavukları ve horozu yoldan geçen tanımadığımız birine verdik. Aklı, biraz gelip, gidiyor. Tedavi için gittiği Almanya'dan döndüğünde, hayvanları kendi rızasıyla verdiğimizi unutup, beni suçlayıp, şikayetçi olmuş" dedi.

Çal Makbule-Hasan Erdoğan Huzurevi'nde kalan İbrahim Kabak, 4 tavuk ve 1 horoz satın alıp, beslemeye başladı. Anacak daha sonra sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olmak için Almanya'ya giden Kabak, geçen yıl ağustos ayında döndüğünde tavukları ve horozunun kümeste olmadığını gördü. Kümesteki hayvanlarının oda arkadaşı Mehmet Akif Telli tarafından yoldan geçen birine verildiğini öğrendi. Kendi rızası dışında tavukları ve horozunun başkasına verilmesini üzerine Kabak, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Telli'nin avukatı Hasan Ozan Orpak da "Müvekkilimin kaldığı huzurevinde başkasına verdiği tavuklar ve horozun kaybolmasıyla ilgili süreç içinde kolluk kuvveti olay yeri inceleme yaptı, bilirkişi çalışması yapıldı. Soruşturma kapsamında ciddi bir çalışma yapılmış, bedelleri bile tespit edilmiş. Yargılama sonucunda müvekkilim suçlamadan berat etti. Ancak yapılan soruşturmaya rağmen 4 tavuk ve bir horozun nerede olduğu belli değil, umarız hayattadırlar. En azından müvekkilim cezaevine girmekten ya da adli sicil kaydı almaktan kurtuldu" diye konuştu.