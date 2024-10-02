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Huzurevinde Tanışan İki Yaşlı Çift, Dünya Yaşlılar Günü'nde Evlendi

Huzurevinde Tanışan İki Yaşlı Çift, Dünya Yaşlılar Günü'nde Evlendi
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Osmaniye'de huzurevinde tanışan 79 yaşındaki Hatice Sağır ile 77 yaşındaki Celil Kurt, '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde evlenerek hayatlarını birleştirdi. Nikah töreni huzurevi bahçesinde yapıldı.

OSMANİYE'de, huzurevinde tanışan Hatice Sağır (79) ile Celil Kurt (77), '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde dünyaevine girdi.

Huzurevinde tanışıp evlenmeye karar veren Hatice Sağır ile Celil Kurt'un nikah töreni, dün gerçekleştirildi. Huzurevinin bahçesinde yapılan törende gelinlik giyen Hatice Sağır ile Celik Kurt'un nikah şahitliklerini ise Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 12'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar yaptı. Gelinin damadın ayağına da bastığı nikahta çift, nikah defterini alkışlar eşliğinde imzaladı.

Çifte mutluluklar dileyen Vali Erdinç Yılmaz, "Bugün 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü. Celil amcamızın ve Hatice teyzemizin bu günü seçmiş olmaları da ayrıca anlamlı oldu. Celil amcamızın da Hatice teyzemizin de ikinci evlilikleri. Biz bu evliliklerine şahitlik etmekten çok mutluyuz. Bundan sonra zorluklarla, güçlüklerle birlikte mücadele edecekler. Huzur içinde bir yaşam sürmelerini, evliliklerinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Yılmaz, konuşmasının ardından çifte, nikah cüzdanını ve hediyesini takdim etti. Çift, düğün pastasını kesip, ilk danslarını da yaptı. Huzurevinde yaşayanlar ve personel de törene katılarak Hatice Sağır ile Celil Kurt'un mutluluklarına ortak oldu.

'EVLENİYORUZ, ÇOK MUTLUYUM'

12'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar da çifti tebrik edip, mutluluklar diledi. İki ay önce Hatice Sağır'ın kendisinden baston almasını istediğini söyleyen Celil Kurt, "Ben de baston alırken yanında hediye olarak bir de bardak aldım. O şekilde tanıştık ve kısa süre sonra ben kendisine 'Seninle evlenmek istiyorum' dedim ve o da kabul etti. Şu anda evleniyoruz ve çok sevinçliyim. Mutluluktan havalara uçacağım sankiö diye konuştu.

Hatice Sağır da Celil Kurt ile görüşüp tanıştıktan sonra, "Bir süre konuştuk, daha sonra evlilik için birbirimize 'evet' dedik. Bugün evleniyoruz ve çok mutluyum" dedi.

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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