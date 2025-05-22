Huzurevinde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Huzurevinde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
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AFAD koordinasyonunda Kocaeli'de gerçekleştirilen deprem tatbikatında jandarma ekipleri huzurevinde kalan 30 kişiden 27'sini tahliye etti.

HUZUREVİNDE DE TATBİKAT YAPILDI

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Kocaeli merkezli gerçekleştirilen deprem tatbikatı kapsamında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmit ilçesi Turgut Mahallesi'ndeki huzurevine hareket etti. Senaryo gereği huzurevinde kalan 30 kişiden 27'si jandarma ekipleri tarafından, korku ve panik yaşayan 3 kişi ise ekipler tarafından sedyeye alınarak tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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