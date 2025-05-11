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Huzurevi Sakinlerinden Jandarmaya Anneler Günü Ziyareti

Huzurevi Sakinlerinden Jandarmaya Anneler Günü Ziyareti
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Ardahan'da huzurevi sakinleri, Anneler Günü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı personelini ziyaret ederek, sohbet etti ve ördükleri hediyeleri hediye etti.

Huzurevi Sakinlerinden Jandarmaya Anneler Günü ziyareti

ARDAHAN - Ardahan'da huzurevi sakinleri, Anneler Günü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı personelini ziyaret etti.

Ardahan'da huzurevi sakinleri, Anneler Günü sebebiyle İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, askerlerle sohbet edip ördükleri hediyeleri hediye etti. Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalanlar, Anneler Günü dolayısıyla görevliler eşliğinde İl Jandarma Komutanlığı'na geldi.

Bahçede kurulan masalarda anneler günü üzerine sohbet eden huzurevi sakinleri, ördükleri bere ve atkıları jandarma er ve erbaşlara hediye etti.

Elleri öpülüp duaları alınan huzurevi sakinleri, yapılan ikramların ardından komutanlıktan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Güncel
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