Huzurevi sakinleri ve kursiyerler Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Huzurevi sakinleri ve kursiyerler Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni ziyaret etti

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Huzurevi sakinleri ve kursiyerler Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni ziyaret etti

Kırşehir'de, huzurevi sakinleri ve kursiyerler, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni ziyaret etti.

Kırşehir'de, huzurevi sakinleri ve kursiyerler, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni ziyaret etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mucur Hayrettin Ekim Huzurevi ve Mucur Halk Eğitim Merkezi'nin, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde gezi ve piknik programı düzenlediği belirtildi.

Huzurevi sakinleri ve kursiyerlerin göldeki gözetleme kulesinde flamingo, martı, angıt, kızıl şahin ve yerel kuşları gözlemlediği belirtilen açıklamada, Seyfe köyündeki mesire alanında da piknik yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, "Misafirlerimiz doğa yürüyüşü, kuş gözlemi ve ziyaretçi merkezi bahçesinde piknik yaparak unutulmaz bir gün geçirdiler. Gelen ziyaretçilerimize teşekkür eder ve tüm halkımızı alanlarımızı ziyaret etmeye bekleriz." ifadelerine yer verildi.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Seyfe Gölü Kırşehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title