Huzurevi sakinleri piknik yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Huzurevi sakinleri piknik yaptı

AA - Ömer Olcay - Güncel
 - Güncelleme:
Huzurevi sakinleri piknik yaptı

Keçiören Belediyesi'nin Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri mesire yerinde piknik keyfi yaşadı.

Keçiören Belediyesi'nin Gönül Köşkü Huzurevi sakinleri mesire yerinde piknik keyfi yaşadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, otobüsle ilçedeki Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı'na götürülen huzurevi sakinleri, mangal yakarak gün boyunca doğada vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Yaşlı çınarlara huzurevi çalışanlarının da eşlik ettiği piknik etkinliğine katılanlar, şarkı ve türküler eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

"Onları çok seviyoruz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, huzurevindeki yaşlılara yönelik zaman zaman sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini aktardı.

Huzurevi sakinlerine hizmet etmekten duydukları mutluluğu ifade eden Altınok, "Onlara doğayla baş başa, oksijeni bol bir ortamda piknik yapma imkanı sunduk. Hepsinin mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Huzurevimizdeki yaşlılarımıza olan gönülden hizmetimizin karşılığında belediyemiz bereketleniyor. Bir yaşlımızın gönlünü kıran bütün dünyanın gönlünü kırmış gibi, bir yaşlımızın gönlünü alan bütün dünyanın gönlünü almış gibidir. Onları çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Ömer Olcay - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title