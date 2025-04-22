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Huzurevi Sakinleri 23 Nisan'ı Çocuklarla Kutladı

Huzurevi Sakinleri 23 Nisan'ı Çocuklarla Kutladı
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde huzurevi sakinleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklarla bir araya geldi. Huzurevi sakinleri, ilkokul ve anaokulundaki öğrencilere kurabiye, toka, papyon ve Türk bayrağı hediye etti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde huzurevi sakinleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilkokul ve anaokulu ziyaretinde çocuklarla bir araya geldi.

Karapınar İlkokulu ve Anaokulunu ziyaret eden Gölcük Prof. Dr. İsmail Barış Huzurevi sakinleri, çocukların bayramlarını kutlayarak, onlara huzurevinde hazırladıkları kurabiye, toka, papyon, atkı ve bereler ile Türk bayraklarını hediye etti.

Huzurevi Müdürü Gülin Yazıcıoğlu, gazetecilere, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Karapınar İlkokuluna gelerek nesiller buluşmasını gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Okul Müdürü Gökhan Destan da öğrencilerin yaşlılarla sohbet edip hayat tecrübelerinden kesitler dinleme fırsatı bulduklarını belirterek, "Öğrencilerin huzurevi sakinleriyle vakit geçirmelerinin, vicdani, ahlaki ve büyüğe saygı, küçüğe sevgi olgularının gelişimine katkı sağlandığına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Huzurevi sakinlerinden 83 yaşındaki Gülçin Çevriye Özkartal, çok mutlu olduğunu dile getirerek, çocukların bayramını kutladı.

85 yaşındaki Yeter Kaan, "Çocukları ziyaret etmek çok güzel. Onların mutluluklarını görmeye geldik. Çocuklarım, torunlarım var, hepsinin bayramlarını kutluyorum." diye konuştu.

80 yaşındaki Tekin Ünsal ise çocukların güler yüzünü görmenin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Onların bu gülen yüzlerini Allah söndürmesin. Onlar bizim geleceğimiz, onlara iyi bakmak zorundayız. Bütün öğretmenlerimize ve hizmet veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
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