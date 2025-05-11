'Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları' Doğu ve Güneydoğu'dan vatandaşları bir araya getirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları" Projesi kapsamında, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayan şehit ve gazi aileleri, gaziler, genç kızlar, öğrenciler ve depremzede ailelerin Türkiye'nin farklı şehirlerinde bir araya geldiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projemiz kapsamında, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerimizde yaşayan ve daha önce ülkemizin tarihi ve kültürel yörelerini ziyaret etmeyen şehit ve gazi ailelerimiz, gazilerimiz, genç kızlarımız, öğrencilerimiz ve depremzede ailelerimiz, huzur ve kardeşlik duygularıyla bir araya geldi. Anneler Günü vesilesiyle ise eli öpülesi şehit ve gazi annelerimiz, Muş ve Kilis'ten Rize'ye, Ağrı'dan Mardin'e, Iğdır'dan Gaziantep'e ve Erzurum'dan Şanlıurfa'ya ziyarette bulundular.

Huzur ve kardeşlik için çıktığımız bu yolda annelerimizin duası en büyük yol arkadaşımızdır. Tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. İyi ki varsınız. Anneler Günü'nüz kutlu olsun."