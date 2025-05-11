Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

Erol Eğrek'in WhatsApp'ta paylaştığı son video ortaya çıktı
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia

"Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları" Doğu ve Güneydoğu'dan vatandaşları bir araya getirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları" Projesi kapsamında, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayan şehit ve gazi aileleri, gaziler, genç kızlar, öğrenciler ve depremzede ailelerin Türkiye'nin farklı şehirlerinde bir araya geldiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları" Projesi kapsamında, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayan şehit ve gazi aileleri, gaziler, genç kızlar, öğrenciler ve depremzede ailelerin Türkiye'nin farklı şehirlerinde bir araya geldiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projemiz kapsamında, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerimizde yaşayan ve daha önce ülkemizin tarihi ve kültürel yörelerini ziyaret etmeyen şehit ve gazi ailelerimiz, gazilerimiz, genç kızlarımız, öğrencilerimiz ve depremzede ailelerimiz, huzur ve kardeşlik duygularıyla bir araya geldi. Anneler Günü vesilesiyle ise eli öpülesi şehit ve gazi annelerimiz, Muş ve Kilis'ten Rize'ye, Ağrı'dan Mardin'e, Iğdır'dan Gaziantep'e ve Erzurum'dan Şanlıurfa'ya ziyarette bulundular.

Huzur ve kardeşlik için çıktığımız bu yolda annelerimizin duası en büyük yol arkadaşımızdır. Tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum. İyi ki varsınız. Anneler Günü'nüz kutlu olsun."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı

Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı
Portekiz'de inanılmaz yarış! Tam şampiyonluk gitti derken Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı

Tam şampiyonluk gitti derken sahneye çıktı! Herkes onu konuşuyor
Evlilik kredisi alan çiftler çocuk sahibi olursa borçları silinecek

Yeni düzenleme yolda! Çocuk sahibi olanların kredi borçları silinecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.