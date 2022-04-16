Antalya'da jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçle mücadeleye yönelik Türkiye huzur ve güven uygulaması kapsamında 162 ekip, 495 personel ve 193 uygulama noktasında çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, 7 bin 410 kişiyi sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 18, yakalama kararı bulunan 2 kişiyi yakalandı.

Trafik kontrollerinde ise 13 sürücüye toplam 4 bin 627 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 102 metruk bina ve 131 umuma açık yerin kontrolü yapıldı.