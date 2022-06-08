"Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı - Haberler

İstanbul'da "Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı.

Kent genelindeki uygulamada, Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih ilçeleri başta olmak üzere kentin birçok noktasında polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Huzur uygulamasına, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler katıldı.

Kadıköy Kuşdili'ndeki uygulamada, trafik ekipleri sürücü ve araçların belgelerini incelerken, asayiş ekipleri de kişi ve araçlara yönelik arama yaptı.

Taksim Meydanı'ndaki denetim noktasında araçları durdurup kontrol eden ekipler, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.

Polis helikopterinin destek verdiği denetimlerde K-9 narkotik köpeği de yer aldı.