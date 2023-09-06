Huzur İstanbul Uygulaması kapsamında araçlar arandı ve kimlik kontrolü yapıldı

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen Huzur İstanbul Uygulaması kapsamında, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde araçlar durduruldu ve sürücü ile yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Uygulamaya ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polisler katıldı. Araçlar detaylı şekilde arandı ve narkotik dedektör köpeği de arama yaptı.