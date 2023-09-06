Huzur İstanbul Uygulaması kapsamında araçlar arandı ve kimlik kontrolü yapıldı
Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen Huzur İstanbul Uygulaması kapsamında, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde araçlar durduruldu ve sürücü ile yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Uygulamaya ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polisler katıldı. Araçlar detaylı şekilde arandı ve narkotik dedektör köpeği de arama yaptı.
Polis ekiplerince yapılan "Huzur İstanbul Uygulaması" kapsamında durdurulan araçlar arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.
Başta Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy olmak üzere il genelinde yapılan uygulamaya ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polisler katıldı.
Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında durdurulan araçlar detaylı aranırken sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.
Fatih Millet Caddesi'ndeki uygulama noktasında sürücüler durdurulup belge kontrolü yapıldı. Araçlar detaylı şekilde arandı.
Denetimlere katılan narkotik dedektör köpeği de araçlarda arama yaptı.