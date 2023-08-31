Huzur İstanbul Uygulaması kapsamında araçlar arandı ve kimlik kontrolü yapıldı
Huzur İstanbul Uygulaması çerçevesinde polis ekipleri tarafından bazı araçlar arandı ve sürücü ile yolcuların kimlikleri kontrol edildi. İl genelinde yapılan asayiş uygulamasına ilçe emniyet müdürlükleri ile çeşitli şube müdürlüklerinde görevli polisler katıldı. Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında araçlar detaylı bir şekilde arandı ve denetimlere narkotik dedektör köpeği de katıldı.
"Huzur İstanbul Uygulaması" kapsamında polis ekiplerince bazı araçlar arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.
İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.
Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında durdurulan araçlar detaylı aranırken sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.
Denetimlere narkotik dedektör köpeği de katıldı.