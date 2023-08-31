Huzur İstanbul Uygulaması kapsamında araçlar arandı ve kimlik kontrolü yapıldı

Huzur İstanbul Uygulaması çerçevesinde polis ekipleri tarafından bazı araçlar arandı ve sürücü ile yolcuların kimlikleri kontrol edildi. İl genelinde yapılan asayiş uygulamasına ilçe emniyet müdürlükleri ile çeşitli şube müdürlüklerinde görevli polisler katıldı. Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında araçlar detaylı bir şekilde arandı ve denetimlere narkotik dedektör köpeği de katıldı.