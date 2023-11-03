'HUZUR İSTANBUL' DENETİMİ YAPILDI

İSTANBUL genelinde Huzur İstanbul denetimleri yapıldı. Kentin belirli kısımlarında şüphe üzerine durdurulan araçlar ve içinde bulunanlar, ekipler tarafından aranarak GBT kontrolleri yapıldı. Fatih'te evrak eksikliği bulunan motosiklet sürücüsüne toplam 17 bin Lira ceza kesildi ve motosikleti bağlandı.

İstanbul genelinde belirli yerlerde kurulan kontrol noktalarında eş zamanlı Huzur İstanbul denetimleri gerçekleştirildi. Fatih ve Beyoğlu'nda gerçekleştirilen denetimde Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. Saat 20.00-22.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar durduruldu. Araçlar didik didik aranırken, içindekiler kimlik kontrolünden geçirildi. Narkotik köpekleri de aramalarda yer alırken, polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi.

BAĞIRMA ADAMLAR GÖREVİNİ YAPIYOR

Fatih'te evrak eksikliği bulunan motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz ve muaynesiz araç kullanmaktam toplam 17 bin Lira ceza kesildi ve aracı bağlandı. Ceza kesilen motosiklet sürücüsü, basın mensuplarının çekim yapmasına karşı çıkan kız arkadaşına, 'Bağırma, adamlar görevini yapıyor dedi.