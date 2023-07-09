Gaziantep'te polis ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen huzur-güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Ayrıca trafik kurallarını ihlal eden 4 sürücünün aracı trafikten men edildi.

- Huzur-güven uygulamasında aranan 5 kişi yakalandı

Gaziantep'te huzur operasyonu

Trafik kurallarını ihlal eden 4 sürücünün aracı trafikten men edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekiplerinin katılımıyla icra edilen huzur-güven uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren araç ve şahısların men edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve meydana gelen suçların faillerinin yakalanması amacıyla huzur-güven uygulaması yaptı. Polis ekiplerinin katılımıyla icra edilen huzur-güven uygulamasında bin 378 kişi sorgulanarak, çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı.

Yapılan denetimlerde, 13 işyeri ve 184 araç kontrol edilerek Karayolları Trafik Kanununun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 18 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulandı. Uygulama sonucunda 2 araç trafikten men edildi.