HUZUR EVİ VE YAŞAM EVLERİ PROJESİNDE SONA GELİNDİ

BURDUR (DHA) - Burdur'da İl Özel İdaresi Başkanlığı tarafından yaptırılan Huzur Evi ve Yaşam Evleri Projesi'nde sona gelindi.

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı'nda 21.5 dönüm üzerine yapılan Huzur Evi ve Yaşam Evleri Projesi'nde sona gelindiğini belirtti. Merkez inşaatını inceleyen Mengi, merkezin tatil köyü konseptinde olduğunu söyledi. Mengi, "2019 yılının sonunda ihale edildi. Yüklenici firmamızın büyük gayretleriyle inşaatımız sona yaklaştı. Yüzde 90 seviyesinde yapımı tamamlandı.Haziran ayında geçici kabul aşamasına gelecek. Tatil köyü konseptindeki yaşlı bakım merkezi 96 kişilik, idari bina ve 7 yaşam evinden oluşuyor" dedi.

Merkezin yapıldığı arsanın İstanbul'da yaşayan Burdurlu hayırsever ile birn dernek tarafından bağışlandığını anlattı. 31 milyon liraya mal olacak.Mengi, merkezin yaklaşık 10 bin 500 metrekare alanda yapıldığını ve şu ana kadar 22.5 milyon lira ödeme gerçekleştiğini dile getirdi.