Huzhou'da Nilüfer Çiçeğinin Hasat Zamanı HANGZHOU, 21 Temmuz (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Huzhou'ya bağlı Donglin kasabasının Quanxin köyündeki nilüfer çiçeklerini ve tohum kapsüllerini hasat eden çiftçiler görülüyor, 21 Temmuz 2022. HANGZHOU, 21 Temmuz (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Huzhou'ya bağlı Donglin kasabasının Quanxin köyündeki nilüfer çiçeklerini ve tohum kapsüllerini hasat eden çiftçiler görülüyor, 21 Temmuz 2022. Yerel çiftçiler, nilüfer göletlerinde yetiştirilen tarım ürünlerinden elde ettikleri gelirleri artırdı. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang Güncel Haberler

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