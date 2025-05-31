Huzaa Beldesi, İsrail Saldırıları Nedeniyle 'Felaket Bölgesi' İlan Edildi

Huzaa Beldesi, İsrail Saldırıları Nedeniyle 'Felaket Bölgesi' İlan Edildi
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Gazze Şeridi'nin Huzaa beldesi, İsrail ordusunun yoğun saldırıları sonucu 'tamamen felaket bölgesi' olarak ilan edildi. Belediye, yaşam alanlarının hedef alındığını ve yıkımın uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Huzaa beldesi, İsrail ordusunun doğrudan ve sürekli saldırıları nedeniyle "tamamen felaket bölgesi" ilan edildi.

Huzaa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarının beldedeki yaşamın tüm alanlarını hedef aldığı ve bunun 20. ayına giren "soykırımın" bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Huzaa beldesinin tüm yaşam alanlarını doğrudan ve aralıksız şekilde hedef alan İsrail saldırıları nedeniyle beldeyi tamamen felaket bölgesi ilan ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Belediye, İsrail'in saldırılarında evlerin, sağlık ve eğitim tesislerinin yerle bir edildiğini, yolların ve altyapının tamamen tahrip edilerek hizmet dışı bırakıldığını vurguladı.

Belde sakinlerinin yoğun bombardıman ve ateş altında göç etmek zorunda bırakıldığına işaret edilen açıklamada, yaşananların uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Huzaa'daki yıkımın tüm tahminlerin ötesine geçtiğine" dikkat çekildi.

Han Yunus'un doğusundaki Huzaa, Karara, Abasan ve Beni Süheyla beldeleri günlerdir İsrail ordusunun yoğun hava ve kara saldırılarına maruz kalıyor.

Görgü tanıkları, çok sayıda evin patlayıcılarla yıkıldığını, İsrail ordusunun bölgede tahrip faaliyetlerine devam ettiğini aktardı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel
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