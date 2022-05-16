Hüyüklü lise öğrencileri Portekiz'de - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hüyüklü lise öğrencileri Portekiz'de

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Hüyüklü lise öğrencileri Portekiz'de

Hüyük'e bağlı Kıreli Mahallesi'nde bulunan Kıreli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hasta ve yaşlı hizmetleri alanında öğrenim gören öğrenciler yürütülen bir proje kapsamında Portekiz'de staj yapmaya başladı.

Hüyük'e bağlı Kıreli Mahallesi'nde bulunan Kıreli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hasta ve yaşlı hizmetleri alanında öğrenim gören öğrenciler yürütülen bir proje kapsamında Portekiz'de staj yapmaya başladı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2019 yılında kabul edilen Avrupa Birliği (AB) projesine dahil olan öğrenciler, "Geriatrik Dönemde Hasta Bakımı" projesi kapsamında Balceros şehrindeki "Centro Social da Paroquia de Arcozelo" adlı hasta bakım evinde 2 hafta staj yapacak.

Proje Koordinatörü ve Okul Müdür Yardımcısı Hatice Ertek, yaptığı yazılı açıklamada, 5 öğrencinin mesleki bilgi ve deneyimlerini geliştirebilmek için Portekiz'e gittiğini belirtti.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Avrupa Birliği, Anadolu Lisesi, Portekiz, Türkiye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title