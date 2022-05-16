Hüyüklü lise öğrencileri Portekiz'de - Haberler

Hüyük'e bağlı Kıreli Mahallesi'nde bulunan Kıreli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hasta ve yaşlı hizmetleri alanında öğrenim gören öğrenciler yürütülen bir proje kapsamında Portekiz'de staj yapmaya başladı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2019 yılında kabul edilen Avrupa Birliği (AB) projesine dahil olan öğrenciler, "Geriatrik Dönemde Hasta Bakımı" projesi kapsamında Balceros şehrindeki "Centro Social da Paroquia de Arcozelo" adlı hasta bakım evinde 2 hafta staj yapacak.

Proje Koordinatörü ve Okul Müdür Yardımcısı Hatice Ertek, yaptığı yazılı açıklamada, 5 öğrencinin mesleki bilgi ve deneyimlerini geliştirebilmek için Portekiz'e gittiğini belirtti.