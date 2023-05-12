Hüyük'ten kısa kısa

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Konya'nın Hüyük ilçesinde sergilendi.

İlçe merkezindeki pazar yerine getirilen "Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.

Togg'u yakından görmek isteyenler, pazar yerinde aracı inceleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, "Yapamazlar edemezler' dediler. Alın size yerli otomobil Togg." dedi.

Hüyük'te trafik güvenliği eğitimi yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mevlana İlkokulu'nda öğrencilere trafik güvenliği, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması, toplumsal farkındalık, bilgilendirme faaliyetleri, trafik kurallarının öğretilmesi ve trafik bilincinin oluşturulması anlatıldı.

Programa, Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, ilçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı.