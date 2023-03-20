Hüyük'teki trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı
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Hüyük ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki lise öğrencisi yaralandı.
Hüyük ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki lise öğrencisi yaralandı.
İsmail Erduran yönetimindeki 42 HVA 32 plakalı otomobil ilçe merkezindeki dört yol kavşağında, 16 yaşındaki Yusuf Erkan Çelik'in kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan ve kasksız olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen, 112 ekipleri ambulansla yaralıyı Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavisi süren yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel