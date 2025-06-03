Hüyük'te Yangın ve Trafik Kazası: İki Olaya Müdahale Edildi

Hüyük'te Yangın ve Trafik Kazası: İki Olaya Müdahale Edildi
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Hüyük'te Kıreli ve Görünmez mahallelerinde çıkan yangınlar, bir iş yeri ve bir evde hasara neden oldu. Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ayrıca, Göçeri Pınarı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hüyük'te çıkan yangınlar hasara neden oldu.

Kıreli ve Görünmez mahallelerinde çıkan bir iş yeri ile bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürülen yangın hasara yol açtı.

Trafik kazası

Göçeri Pınarı mevkisinde, iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel
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