Hüyük'te Yangın: İki Katlı Ahşap Ev ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Hüyük'te Yangın: İki Katlı Ahşap Ev ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi
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Konya'nın Hüyük ilçesinde çıkan yangında Yusuf Yürekli'ye ait ev ve ahır hasar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev ve ahır kullanılmaz hale geldi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde yangın çıkan ev ve yakınındaki ahır hasar gördü.

Göçeri Mahallesi'nde Yusuf Yürekli'ye ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan yangın yandaki ev ve ahıra da sıçradı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında, iki katlı ahşap ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Hüyük Kaymakamı Ebrar Evsen ve Belediye Başkanı Sadık Sefer evi yanan kişiyi ziyaret etti.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel
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