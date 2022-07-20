Hüyük'te yağlık ayçiçeği üretimi yapılan ekili alanlar çayır tırtılına karşı takip altında - Haberler

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Hüyük'te yağlık ayçiçeği üretimi yapılan ekili alanlar çayır tırtılına karşı takip altında

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Hüyük'te yağlık ayçiçeği üretimi yapılan ekili alanlar çayır tırtılına karşı takip altında

Konya'nın Hüyük ilçesinde yağlı ayçiçeği üretimi yapılan ekim alanlarında hastalık ve zararlılara karşı tarım görevlileri kontrol yaptı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde yağlı ayçiçeği üretimi yapılan ekim alanlarında hastalık ve zararlılara karşı tarım görevlileri kontrol yaptı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından yürütülen, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce de desteklenen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi çerçevesinde Hüyük ilçesinin kıraç alanlarında bu yıl çiftçilere hibe destekli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Yağlık ayçiçeği tohumlarının buluştuğu topraklarda ekili alanlar çiçek açmaya başlarken, Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hasat sezonu öncesi incelemelerde bulunduğu tarlalarda kontroller gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin Hüyük Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hüyük ilçemizde Trakya ve Marmara bölgelerinde artış gösteren çayır tırtılı (Loxostege sticticalis) ile bulaşma riskine karşı ayçiçeği ekili alanlarda kurumumuz teknik personelleri tarafından bizzat sahada surveylerimiz devam etmektedir." denildi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Hisarcık Konya Hüyük Güncel Haberler

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