Hüyük'te Traktör Sürücülerine Reflektör Dağıtımı
Konya'nın Hüyük ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen etkinlikte, traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı. Kazaların önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen programda 33 sürücüye bilgi verildi.
Konya'nın Hüyük ilçesinde traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığınca kazaların önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla Çamlıca Mahallesi'nde program düzenlendi.
Etkinlikte, 33 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı, güvenli sürüş hakkında bilgi verildi.
Programa, Kaymakam Muhammed Ebrar Evsen, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Sabih Ölmez ve çiftçiler katıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel