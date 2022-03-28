Hüyük'te trafo hırsızlığı

KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde elektrik trafosunun çalınması nedeniyle yerleşim merkezi kısa süreli susuz kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Çavuş-İlmen Mahallesi yolu üzerinde bulunan ve yerleşim merkezini besleyen derin kuyu pompalarına enerji sağlayarak çalıştıran elektrik trafosu gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yerinden sökülerek çalındı.

Yaşanan hırsızlık olayı yerleşim yerinde bir süre şebeke suyunun kesilmesine yol açarken, Çavuş Mahalle Muhtarlığının girişimi üzerine KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahalleye yeni bir trafo takılarak mahalleye yeniden su verildi.

Jandarma ekipleri trafo hırsızlığı yaşanan adreste incelemede bulunurken olayın fail ya da faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.