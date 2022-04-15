Hüyük'te restorasyonu tamamlanan tarihi cami ibadete açıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi cami ibadete açıldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Tolca Şeyh Şehabettin Camisi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, gazetecilere, restorasyonu tamamlanan caminin Anadolu'daki ahşap direkli camilerin en güzel örneklerinden birisi olduğunu söyledi.

Caminin yaklaşık 250 yıla yakın bir süre ayakta kaldığını anlatan Osmanlı, şöyle konuştu:

"Son dönemde özellikle Hüyük Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem'in gayretleriyle vakıf eserimizi ayağa kaldırdık. Buradaki temel anlamda yapılması gereken bütün onarımlar tamamladık. İnşallah yakında minaremizi yapacağız. Çevre düzenlemesinin ardından camimiz daha da güzel hale gelecek."

Başkan Çiğdem ise göreve geldikten sonra tarihi caminin restorasyon projesini hızlandırdıklarını bildirdi.

Cami, Hüyük İlçe Müftüsü Seyit Ali Gündüz'ün Cuma namazının ardından yaptığı duayla ibadete açıldı.