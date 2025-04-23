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Hüyük'te 'Milli Egemenlik ve TBMM'nin Açılışı' Konferansı Düzenlendi

Hüyük'te 'Milli Egemenlik ve TBMM'nin Açılışı' Konferansı Düzenlendi
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Konya'nın Hüyük ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansta akademisyen Prof. Dr. Necmi Uyanık, milli değerlerin önemine vurgu yaptı. Etkinlikte öğrencilere kitaplar hediye edildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde "Milli Egemenlik ve TBMM'nin Açılışı" konulu konferans düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hüyük Belediyesi Kültür Etkinlikleri Merkezinde gerçekleştirilen konferansta, Akademisyen Prof. Dr. Necmi Uyanık, milli değerlerin önemi konulu sunum yaptı.

Programın ardından, Prof. Dr. Uyanık tarafından sunuma katılan öğrencilere kitap hediye edildi.

Konferansa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
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