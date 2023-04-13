Hüyük'te lavantalar toprakla buluşuyor

Hüyük Belediyesi ekipleri ilçe giriş çıkışları ve refüjlere lavanta ve gül fidanı dikiyor.

Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada "Yarınlar daha güzel olsun." diye emek verdiklerini söyledi.

Ekiplerin şehrin farklı noktalarında yoğun mesai harcadığını kaydeden Çiğdem, şunları söyledi:

"Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise şehri temiz ve güzel bir hale getirmek için özveriyle çalışıyor. Ekipler şehir genelinde ekim, dikim, dezenfekte ve çevre temizliği çalışmalarıyla beraber Hüyük'ün her bir köşesini pırıl pırıl yapmaya gayret gösteriyor. Halkın özellikle ortak kullanım alanlarında rahat etmesini hedefliyoruz. 2023'ün ilk 4 ayında Park ve Bahçeler Müdürlüğü 23 bin 500 ağaç, gül, lavanta ve bitkiyi toprakla buluşturdu. Düzenli olarak ekim, dikim, sulama ve budama çalışmaları devam ediyor." dedi.