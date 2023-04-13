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Hüyük'te hafif ticari aracın tabelaya çarpması sonucu sürücü yaralandı

Hüyük'te hafif ticari aracın tabelaya çarpması sonucu sürücü yaralandı

Güncel Haberler

Konya'nın Hüyük ilçesinde tabelaya çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde tabelaya çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Abdurrahman Yaman idaresindeki 31 ALZ 143 plakalı hafif ticari araç, Hüyük- Isparta kara yolunun 9. kilometresi Kıreli Mahallesi girişinde yol kenarındaki trafik elektronik denetleme sistemi tabelalarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Abdurrahman Yaman, Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Tragger Isparta Konya Hüyük Güncel Haberler

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