Hüyük'te hafif ticari aracın tabelaya çarpması sonucu sürücü yaralandı
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Konya'nın Hüyük ilçesinde tabelaya çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Konya'nın Hüyük ilçesinde tabelaya çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Abdurrahman Yaman idaresindeki 31 ALZ 143 plakalı hafif ticari araç, Hüyük- Isparta kara yolunun 9. kilometresi Kıreli Mahallesi girişinde yol kenarındaki trafik elektronik denetleme sistemi tabelalarına çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Abdurrahman Yaman, Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Güncel