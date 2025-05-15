Hüyük'te Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Hüyük'te Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi
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Konya'nın Hüyük ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen sergide, özel eğitim öğrencilerinin el emeği eserleri sergilendi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla sergi gerçekleştirildi.

Hüyük Belediye Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, ilçede eğitim gören özel eğitim öğrencilerinin el emeği eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Öğrencilerin kendi eserlerini tanıttığı sergi, toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Sadık Sefer, öğrenciler ve aileler katıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel
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