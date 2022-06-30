Hüyük'te "En güzel Hüyük" konulu fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Hüyük Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Hüyük Kırmızı Altın Geleneksel El Sanatları ve Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasının ana temasının "üreticiden tüketiciye çilek" olarak belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, yarışmaya katılmak isteyenlerin eserlerini son başvuru tarihi olan 19 Temmuz'a kadar huyukbelediyesi@hotmail.com adresine gönderebileceği belirtilirken, "Birinciye 2 bin, ikinciye bin 500, üçüncü olan eserin sahibine ise bin liralık para ödülü verilecektir. Hüyük Kaymakamlığı ve Hüyük Belediyesi destekli "En güzel Hüyük" konulu fotoğraf yarışmasına tüm fotoğraf meraklılarının katılımını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.