Hüyük Kızılay, ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımı yaptı
Konya'nın Hüyük ilçesinde, Hüyük Kızılay temsilciliği tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giyecek yardımı yapıldı. Gönüllüler tarafından hazırlanan paketler dağıtıldı.
Konya'nın Hüyük ilçesinde ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımında bulunuldu.
Hüyük Kızılay temsilciliği, Çocuklar Üşümesin Projesi kapsamında ihtiyacı olan çocuklar için hazırladığı paketlerin dağıtımını yaptı.
Hüyük Kızılay gönüllüleri, ailelerin kışlık giyecek ihtiyacını karşılamak üzere giyim yardımında bulunduklarını kaydetti.